? Punti chiave Come possono le foto di Van Zadelhoff dialogare con il Seicento?. Chi guiderà i partecipanti tra i segreti della mostra Timeless?. Dove si svolgerà la colazione dopo la visita guidata?. Perché i posti sono limitati a soli quindici partecipanti?.? In Breve Evento per 15 persone con quota di partecipazione di 15,00 euro.. Visita guidata dalle curatrici Clelia Belgrado e Paola Martini.. Colazione nel chiostro medievale con caffè, tisane e dolci artigianali.. Modello di fruizione lenta per valorizzare il patrimonio artistico genovese.. Il Museo Diocesano di Genova organizza per sabato 16 e domenica 17 maggio alle ore 11:00 un’iniziativa esclusiva denominata Colazione al museo, che permetterà a piccoli gruppi di scoprire la mostra Timeless.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e gusto a Genova: colazione esclusiva tra i segreti del museo

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