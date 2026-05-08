Venerdì 8 maggio alle 16:00 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale della UIL Scuola, dedicato agli arretrati degli stipendi di docenti e personale ATA. L’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-2027 è stata firmata il 1° aprile da sei sigle sindacali presso l’ARAN. Si attendono aggiornamenti sui circa 200 milioni di euro relativi agli arretrati e sulle tempistiche di pagamento.

Lo scorso 1 aprile è stata firmata l’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Tutti e sei i sindacati rappresentanti, Flc Cgil, Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli arretrati previsti? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Aumenti e arretrati stipendio scuola, a quanto ammontano e quando arriveranno. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 7 aprile alle 14:30Lo scorso 1 aprile è stata firmata l'intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Arretrati stipendi docenti e ATA, a quanto ammontano, quando arriveranno? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola) LIVE Venerdì 8 maggio alle 16:00; Arretrati docenti 2026, quando arrivano?; Scuola, i 350 euro di Meloni alla prova dei numeri; XV Congresso Uil Scuola, Bombardieri:Investire nella scuola per far fronte alla carenza di infrastrutture e all’esiguo numero dei docenti e del personale ATA e sia per la stabilizzazione dei precari.

Arretrati stipendi docenti e ATA, a quanto ammontano, quando arriveranno? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola) LIVE Venerdì 8 maggio alle 16:00Lo scorso 1 aprile è stata firmata l’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Tutti e sei i sindacati rappresentanti, Flc Cgil, Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e A ... orizzontescuola.it

Stipendi dipendenti pubblici sotto l’inflazione galoppante, è ora di detassare gli aumenti come nel privato: proposta di Bombardieri e D’Aprile (Uil)Ricevere un aumento mensile di 150 euro in busta paga o ritrovarsi nello stipendio un aumento di 80 euro al mese non è proprio la stessa cosa. Lo sanno bene i lavoratori della scuola, costretti a gest ... tecnicadellascuola.it

, ’ Giuseppe D’Aprile è stato della Uil Scuola per i prossimi 4 anni. La conferma è arrivata durante il facebook

Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale della UIL Scuola. Il Congresso nazionale, riunito al Palacongressi di Riccione, ha confermato all’unanimità D’Aprile alla guida dell’Organizzazione, affidandogli il mandato per i prossimi quattro anni. x.com