Arrestato a Parma 27enne coinvolto nel raid armato di Follonica

A Parma è stato arrestato un uomo di 27 anni legato a un raid armato avvenuto a Follonica nell’aprile 2025. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia che ha portato all’individuazione di una rete di spaccio attiva tra la Toscana meridionale e altre zone del paese. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri e conferma l’intensa attività investigativa sulla vicenda.

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È stato rintracciato e arrestato a Parma uno dei presunti autori del violento raid armato avvenuto a Follonica nell’aprile 2025, episodio al centro di una più ampia indagine che ha permesso di ricostruire una rete di spaccio attiva tra la Toscana meridionale e altre province italiane.L’operazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Furti a raffica tra Parma e provincia: arrestato 27enne accusato di 13 colpiUn presunto raid di furti messo a segno nell’arco di oltre due anni tra Parma e provincia si è concluso con un arresto. Follonica, grave raid vandalico sulle auto: decine di vetri in frantumi nella notteFollonica, 9 marzo 2026 – Una quindicina di auto danneggiate e un risveglio molto amaro per i proprietari. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nuovo suicidio in carcere, un 27enne morto a Parma; Accoltella un 17enne per una mancata precedenza, arrestato per tentato omicidio; Evade dai domiciliari a Parma e tenta furti: arrestato; Brescia treno fermo per il freno d’emergenza | arrestato il 27enne. Arrestato il maniaco della pineta di Torregrande: sotto accusa un pakistano - facebook.com facebook Napoli, il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo arrestato per tentato omicidio: “Gesù m’ha dato la grazia”. Sette persone in manette (VIDEO) x.com