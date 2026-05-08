Arrestato 48enne destinatario di provvedimento di carcerazione per ricettazione
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 48 anni, cittadino extracomunitario, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. L’arresto è avvenuto in relazione a un provvedimento di carcerazione per il reato di ricettazione. Il procedimento si inserisce in un’operazione di controllo della polizia volta a garantire l’applicazione della legge.
La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario di 48 anni, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione disposto dall’autorità giudiziaria.L’operazione è stata eseguita nella giornata di martedì dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione, nel corso delle.🔗 Leggi su Casertanews.it
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