A Wujiang si sono svolte le qualifiche della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva. Tra i partecipanti, Laura Rogora e Giovanni Placci si sono distinti nelle prove di lead, ottenendo risultati positivi. La competizione continua con le fasi successive, mentre gli atleti si preparano per le sfide successive. La manifestazione raccoglie atleti da diversi paesi, impegnati in una delle tappe più importanti della stagione.

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è ufficialmente aperta a Wujiang. Sulle pareti cinesi, protagonista il lead – in una tappa che vedrà in scena anche gli interpreti dello speed – con le prove di qualificazione che hanno restituito i seguenti verdetti al maschile e al femminile. Lead femminile Le big della disciplina – che la scorsa settimana erano in gara anche per il boulder – ossia la slovena Janja Garnbret, la sudcoreana Chaehyun Seo e la statunitense Annie Sanders primeggiano con lo score di 2.45. Alle loro spalle però c’è subito l’azzurra Laura Rogora, capace di chiudere a 4.24 in coabitazione con la britannica Erin McNeice.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Laura Rogora e Giovanni Placci molto bene nelle qualifiche del lead a Wujiang

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