Arnaldi impresa con De Minaur e polemica | Non si esulta su errore avversario

Matteo Arnaldi ha vinto oggi al secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026, battendo l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del mondo. La partita si è svolta a Roma e ha attirato l'attenzione anche per alcune polemiche emerse durante il match. Arnaldi ha evitato di esultare dopo alcuni errori dell’avversario, suscitando discussioni tra i presenti. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’italiano, in una giornata caratterizzata da tensioni e confronti sul campo.

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(Adnkronos) – Impresa Matteo Arnaldi agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del mondo, al secondo turno del Masters 1000 di Roma in una partita segnata anche da qualche polemica. Arnaldi si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che... LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australiano10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arnaldi, impresa con De Minaur e polemica: Non si esulta su errore avversario; Hurkacz ko: Arnaldi vince a Cagliari e fa il pieno di fiducia in vista di Roma; Tutte le 25 vittorie italiane contro un top 10 a Roma; Challenger Cagliari, Arnaldi: Tennis e fiducia: ora mi sto ritrovando. E Cadenasso ha un ottimo potenziale. Arnaldi, impresa con De Minaur e polemica: Non si esulta su errore avversarioIl tennista azzurro ha battuto in rimonta il numero 8 del mondo nel secondo turno degli Internazionali ... adnkronos.com Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026 battendo in ... lapresse.it Jodar infiamma il Foro Italico, batte Borges e avanza a Roma. Sfiderà l'azzurro Matteo Arnaldi - facebook.com facebook IMPRESA ARNALDI L'azzurro non molla mai e rimonta Alex de Minaur: vittoria in tre set e terzo turno conquistato #Tennis #ATP #IBI26 #Roma #Arnaldi x.com