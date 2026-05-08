Argentina attacca l’Oms | ‘usa il virus contro la nostra sovranità’

Il Ministero della Salute argentino ha accusato l’Organizzazione mondiale della sanità di aver usato il caso hantavirus per mettere in discussione la sovranità del paese. La dichiarazione arriva dopo le critiche internazionali sulla gestione della diffusione del virus e le misure adottate dal governo locale. La disputa si concentra sulle responsabilità e sulla comunicazione riguardo alla diffusione dell’epidemia. La controversia coinvolge anche aspetti legati alle politiche sanitarie nazionali e alle relazioni con l’organizzazione internazionale.

Parole dure contenute in un lungo comunicato ufficiale diffuso poche ore dopo che l’organizzazione aveva chiesto a Buenos Aires e agli Stati Uniti di rivedere la loro decisione di abbandonarla. “Credo che riconsidereranno le loro scelte perché possono rendersi conto di quanto sia importante l’universalità per la sicurezza sanitaria, dato che ai virus non importa nulla della nostra politica, né dei nostri confini, né di tutte le scuse che possiamo avere”, aveva detto poco prima, in una conferenza stampa, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il governo, continua la nota “sostiene la cooperazione internazionale quando è opportuno, compreso il legame tecnico con l’Organizzazione Panamericana della Salute a livello regionale, senza rinunciare alla facoltà di definire le proprie decisioni sanitarie.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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