di Andrea Lorentini Gianluca Zinci risponde al telefono appena terminata la riunione, a Roma, con il presidente Manzo. Sul tavolo l’iscrizione alla prossima serie B. "La scadenza è il 16 giugno, ma già entro il 1° giugno dobbiamo produrre una prima documentazione. Siamo, comunque, già a buon punto". Tra gli incartamenti da depositare anche la fideiussione da 800mila euro, ben più corposa rispetto a quella che serviva per la Lega Pro. "Dovremo, inoltre, implementare l’ illuminazione dello stadio, ma sarà tutto in regola entro i tempi richiesti" tranquillizza Zinci. Per quanto concerne, invece, il settore ospiti l’ avrà la deroga fino al 1° febbraio 2027 per allestire i seggiolini, essendo una neo promossa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, un segretario nel motore. Zinci: "La B come la Battaglia Totale"

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