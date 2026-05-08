Arezzo la Sala Vasariana diventa palcoscenico per Note di Futuro

Arezzo ha ospitato due giornate dedicate alla musica e ai giovani talenti, durante le quali la Sala Vasariana si è trasformata in un palco per gli studenti musicisti locali. L’evento si è svolto il 7 e 8 maggio, coinvolgendo diverse esibizioni e momenti di condivisione tra il pubblico e i partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti provenienti da varie scuole del territorio, offrendo loro uno spazio per esprimersi e confrontarsi.

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Arezzo, 08 maggio 2026 – Due giornate all’insegna della musica, della condivisione e del talento giovanile hanno trasformato la Sala Vasariana in un grande palcoscenico dedicato agli studenti musicisti del territorio. Il 4 e 6 maggio si è svolta la quarta edizione della rassegna regionale delle orchestre scolastiche “Note di Futuro”, che ha riunito nove istituti scolastici del primo e secondo ciclo provenienti da tutta la provincia di Arezzo. L’iniziativa è stata coordinata dall’Istituto Comprensivo G. Marconi, scuola polo ad orientamento artistico-performativo, con il supporto organizzativo e tecnico del Liceo Musicale F. Petrarca. Centrale, nella riuscita dell’evento, la collaborazione tra istituti e docenti, che ha permesso la realizzazione di una manifestazione articolata e partecipata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, la Sala Vasariana diventa palcoscenico per “Note di Futuro” Notizie correlate Leggi anche: "Ritorno al Futuro": Borgonovo diventa palcoscenico del dialogo tra generazioni “Il sacro incontra l’arte”: la chiesa diventa palcoscenico di danzaIl 12 aprile pomeriggio si è tenuto, all’interno della chiesa consacrata di Santa Cristina e Paolo, “Il sacro incontra l’arte”, un gala di danza che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A tu per tu con l’arte di Vasari. Un giorno tra capolavori e sorprese; Chianti Arezzo art experience; Grande successo per la IV Rassegna regionale delle Orchestre Scolastiche ad Arezzo; Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience. Arezzo, la Sala Vasariana diventa palcoscenico per Note di FuturoArezzo, 08 maggio 2026 – Due giornate all’insegna della musica, della condivisione e del talento giovanile hanno trasformato la Sala Vasariana in un grande palcoscenico dedicato agli studenti musicist ... lanazione.it Arezzo capitale della danza per otto giorni Da tutta Italia a lezione della Sala VasarianaLa città di Arezzo diventa per 8 giorni la capitale della danza. L'undicesima edizione del campus internazionale InDanza&InArte offre formazione a danzatori di tutta Italia con lezioni, audizioni, ... lanazione.it Alcuni scatti della rassegna delle orchestre scolastiche tenutasi in Sala Vasariana. Una bella occasione di confronto e condivisione tra i nostri alunni e quelli delle scuole medie della provincia! - facebook.com facebook