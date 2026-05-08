Arbitri livornesi in Danimarca | sfida internazionale a Esbjerg

Due arbitri provenienti da Livorno sono stati scelti per dirigere incontri in un torneo internazionale in Danimarca, precisamente ad Esbjerg. La loro selezione fa parte di una collaborazione tra le federazioni e riguarda partite di calcio giovanile. La presenza degli arbitri italiani in un contesto nordico rappresenta un’esperienza professionale significativa, anche se non sono stati forniti dettagli sulle modalità di gestione delle gare o sulle eventuali influenze del calcio danese.

? Punti chiave Chi sono i due arbitri livornesi selezionati per la Danimarca?. Come influirà il calcio nordico sulla loro gestione delle gare?. Quali sfide tecniche dovranno affrontare a Esbjerg durante il torneo?. Perché questa esperienza internazionale è fondamentale per la loro carriera?.? In Breve Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini operano nelle competizioni giovanili toscane.. Torneo EfB NorSea Elite Cup si svolge ad Esbjerg dal 13 al 17 maggio.. Esperienza formativa mira a confrontare stili di gioco nordici con quelli italiani.. Impegno professionale per la Sezione Aia Baconcini di Livorno in ambito europeo.. I fischietti della Sezione Aia Baconcini di Livorno, Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini, sono stati scelti per partecipare all’erasmus arbitrale in Danimarca dal 13 al 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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