Arbitri interrogato il referente Inter | chi è il misterioso Giorgio?

Durante un'udienza riguardante questioni arbitrali, è stato ascoltato il referente dell'Inter, noto come Giorgio. Le intercettazioni tra i funzionari dell'organizzazione arbitrale e alcuni dirigenti sportivi hanno fatto riferimento a questo individuo, ma la sua identità completa non è ancora stata resa nota pubblicamente. Si sta indagando su eventuali influenze nelle designazioni arbitrali che si sono verificate durante una partita giocata allo stadio di Milano.

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? Domande chiave Chi è il misterioso Giorgio citato nelle intercettazioni tra Rocchi e Gervasoni?. Come sono state influenzate le designazioni arbitrali durante l'incontro al Meazza?. Perché i magistrati indagano sui segnali fisici inviati al centro VAR?. Cosa emergerà dalle audizioni di Zappi e Tommasi sulla gestione delle designazioni?.? In Breve Audizioni di Antonio Zappi e Dino Tommasi per chiarire i rapporti con i club.. Riccardo Pinzani ascoltato per tre ore riguardo alle richieste ricevute dalle squadre.. Indagine su presunti segnali fisici presso il centro VAR di Lissone.. Analisi della designazione di Andrea Colombo per la partita Bologna-Inter del 20 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arbitri, interrogato il referente Inter: chi è il misterioso Giorgio? Notizie correlate Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioniSi chiama, nella dicitura anglofona, club referee manager: è il dirigente che si occupa della materia arbitrale, figura ormai diffusa negli... Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: “Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni”È durato quattro ore l’interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, indagine si allarga? Arrivano nuovi testimoni. Le news sull'Inter; Interrogati Pinzani e Butti sul caso arbitri: saltano fuori altre intercettazioni con Rocchi; Inchiesta arbitri, Gazzetta: Inizia la fase 2, ecco chi verrà interrogato; Bufera arbitri, la Procura torchia la Serie A: interrogato il referee manager dell'Inter, Rocchi trema. Interrogati Pinzani e Butti sul caso arbitri: saltano fuori altre intercettazioni con RocchiPressioni o semplici lamentele? La Procura di Milano punta la lente sui rapporti tra club e designatori Dove sta la sottile linea di confine tra la magari scomposta ma legittima manifestazione da part ... corriere.it Inchiesta arbitri si allarga, spuntano le intercettazioni su Rocchi: sotto la lente le ‘pretese’ dei clubL’inchiesta della Procura di Milano mette sotto la lente i rapporti tra dirigenti, arbitri e società sulle designazioni ... fanpage.it L'ex Inter Pagliuca dice la sua sull'inchiesta arbitri e l'accantonamento sull'Inter L'ex portiere nerazzurro ha rilasciato un'intervista a Time2play dichiarando: "Dopo la cocente delusione dell’anno scorso in cui sono arrivati a un passo dal vincere tanto m - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, il pm indaga su un presunto incontro tra Rocchi e il manager dell’Inter Schenone x.com