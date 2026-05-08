Arbitri i livornesi Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini selezionati per un torneo in Danimarca
Due arbitri livornesi della Sezione Aia Baconcini sono stati scelti per partecipare a un torneo in Danimarca nell’ambito di un programma Erasmus arbitrale. Si tratta di Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini, entrambi giovani appartenenti alla stessa sezione. La selezione avviene in un contesto di riconoscimento per le attività svolte nel settore arbitrale e rappresenta un’opportunità di confronto internazionale.
Importante riconoscimento per due arbitri livornesi: Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini, due giovani della Sezione Aia Baconcini di Livorno, sono stati selezionati per prendere parte all’erasmus arbitrale in Danimarca. Dal 13 al 17 maggio saranno impegnati a Esbjerg nella direzione di.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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