Arbitri i livornesi Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini selezionati per un torneo in Danimarca

Due arbitri livornesi della Sezione Aia Baconcini sono stati scelti per partecipare a un torneo in Danimarca nell’ambito di un programma Erasmus arbitrale. Si tratta di Mario Nicolae Ghenea e Ascanio Tuccini, entrambi giovani appartenenti alla stessa sezione. La selezione avviene in un contesto di riconoscimento per le attività svolte nel settore arbitrale e rappresenta un’opportunità di confronto internazionale.

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