’Aquardens’ Il tempio del benessere in Valpolicella

Nel cuore della Valpolicella, vicino a Verona, si trova Aquardens, un complesso che combina acqua, arte, cultura e tecnologia. Questo luogo offre un’esperienza di benessere che coinvolge diverse dimensioni, con piscine termali, aree relax e strutture dedicate alla salute. La struttura si estende su un’area significativa, con servizi pensati per il relax e il benessere dei visitatori.

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Nel cuore della Valpolicella, a pochi passi dalle suggestioni senza tempo di Verona, sorge un ecosistema dove l’acqua, l’arte, la cultura e la tecnologia si fondono in un’esperienza di benessere unica: Aquardens. Nato nel 2012 da una visione ambiziosa iniziata qualche decennio prima, questo parco termale rappresenta oggi il più grande d’Italia, frutto di un investimento coraggioso di oltre 100 milioni di euro che ha trasformato una falda acquifera ipertermale nella “Città del Benessere”. Il nome stesso, Aquardens (Aqua-Ardente), evoca la forza della natura che sgorga a 47°C dalle profondità della terra. L’idea nasce dall’intuizione di un pool di imprenditori che, ispirandosi ai modelli d’eccellenza del termalismo nord-europeo hanno voluto creare un parco termale accessibile a tutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Aquardens’. Il tempio del benessere in Valpolicella Notizie correlate Aquardens: dove l’acqua incontra l’arte (e la sauna più grande del mondo nasce in Valpolicella)Quando si visita Aquardens c’è un momento preciso in cui si capisce che non si tratta semplicemente di un classico parco termale, ma di un ecosistema... Sanremo, nasce il nuovo tempio del benessere: l’evento con A. VenturaSabato 18 aprile 2026, alle ore 18:30, Sanremo vedrà l’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo dedicato al benessere domestico in via G.