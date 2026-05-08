Aosta via Festaz in cantiere | via ai lavori e nuovi limiti al traffico

Aosta, via Festaz è ora interessata a un intervento di ristrutturazione che comporta l’installazione di nuovi impianti e lavori di asfaltatura. Le operazioni sono programmate in diverse fasi e prevedono restrizioni temporanee alla circolazione, con limiti di velocità e divieti di sosta nelle aree interessate. Durante i periodi di maggiore attività, la viabilità subirà variazioni significative, con possibili deviazioni e segnali temporanei per indirizzare gli automobilisti.

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? Domande chiave Come cambierà la viabilità in via Festaz durante i lavori?. Quali sono gli orari previsti per le fasi più pesanti del cantiere?. Come circoleranno i mezzi pubblici con il nuovo senso unico?. Quando inizieranno i prossimi interventi previsti dal piano comunale?.? In Breve Lavori previsti tra lunedì 11 e sabato 16 maggio per rifare il manto stradale.. L'assessore Cometto ha pianificato l'asfaltatura notturna per ridurre i disagi ai residenti.. I fondi regionali dell'anno scorso finanziano il piano di manutenzione della rete urbana.. Il trasporto pubblico circolerà in entrambi i sensi grazie all'intervento di movieri dedicati.. Lunedì 11 maggio iniziano i lavori di rifacimento del manto stradale in via Festaz ad Aosta, nel tratto che collega la rotatoria di viale Partigiani con via Ribitel.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta, via Festaz in cantiere: via ai lavori e nuovi limiti al traffico Notizie correlate Monforte, cantiere in via Montà: stop al traffico e nuovi percorsiL'amministrazione di Monforte d’Alba ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria per allargare la carreggiata in via Montà, nel punto in... Leggi anche: Perugia, nuovi cantieri lungo la E45: i lavori e le modifiche al traffico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aosta: al via i lavori di asfaltatura in via Festaz da lunedì 11 maggio; Aosta, dall'11 maggio lavori di asfaltatura in via Festaz; Aosta: Via Festaz si rifà il look: al via una settimana di cantieri e nuovi asfalti; Aosta si prepara alla Wings for Life World Run. Aosta, dall'11 maggio lavori di asfaltatura in via FestazCondizioni meteo permettendo, il cantiere durerà meno di una settimana, da lunedì 11 a sabato 16 maggio. Una corsia sarà aperta al transito e verrà istituito il senso unico alternato, mentre per i ... aostaoggi.it Ad Aosta, zona 30 in Via Torino e Via FestazPer ora, niente più sensi unici nelle vie Festaz e Torino ad Aosta, bensì una zona 30 lungo tutto l'asse che parta da via Garibaldi fino a viale Partigiani, senza dover eliminare marciapiedi e stalli ... rainews.it CRZ1 – Rally Valle d’Aosta da record Sono 143 gli equipaggi iscritti alla 47ª edizione della gara valdostana. Grande attesa per la sfida tra il campione in carica della Coppa Italia Ivan Carmellino e l’idolo di casa Elwis Chentre, vincitore delle ultime quattro ediz - facebook.com facebook Aosta, dall'11 maggio lavori di asfaltatura in via Festaz x.com