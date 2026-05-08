Aosta sfida cinematografica | 100 ore per creare un corto in città

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aosta si prepara a ospitare una sfida cinematografica in cui le squadre avranno 100 ore di tempo per realizzare un cortometraggio. La competizione prevede un sorteggio che determinerà le regole del gioco e assegnerà gli elementi obbligatori da includere nella trama. Le squadre dovranno rispettare queste indicazioni per completare il progetto entro il limite di tempo stabilito.

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? Punti chiave Come cambieranno le regole del gioco dopo il sorteggio iniziale?. Quali elementi obbligatori riceveranno i team per comporre la trama?. Chi deciderà il vincitore tra giuria tecnica e pubblico presente?. Quanto ammonta il montepremi totale per i migliori cortometraggi prodotti?.? In Breve Iscrizioni aperte fino alle 23.59 del 7 giugno 2026 tramite modulo online.. Sorteggio di genere, location e oggetti il 12 giugno presso il centro Plus.. Premi in palio fino a 1.000 euro per il miglior film della giuria.. Presentazione opere e premiazioni finali fissate per il 18 giugno a Aosta.. Le squadre di registi si sfideranno ad Aosta dal 12 al 16 giugno per completare un cortometraggio in sole 100 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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