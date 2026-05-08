Aosta Expo Garden | il nuovo tempio del design per gli spazi outdoor

Aosta ha aperto i battenti a Expo Garden, un nuovo spazio dedicato al design per gli ambienti outdoor. L’area si presenta come un punto di riferimento per chi cerca soluzioni estetiche e pratiche per terrazzi e dehors commerciali. Tra le proposte trovi arredi e accessori realizzati con materiali e stili italiani, pensati per valorizzare spazi ridotti e renderli più funzionali. L’evento si rivolge sia ai privati che agli operatori del settore.

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? Punti chiave Come trasformare un piccolo terrazzo in un ambiente elegante e funzionale?. Quali soluzioni di design italiano sono disponibili per i dehors commerciali?. Dove si trova la nuova vetrina dedicata all'arredo outdoor ad Aosta?. Perché scegliere materiali tecnici come il WPC per i giardini valdostani?.? In Breve Esposizione attiva per tutto il mese di maggio in viale Partigiani 56.. Soluzioni per privati e settore contract includono pavimentazioni WPC, divani e tavoli.. Target strategico per hotel e ristoranti valdostani in vista della stagione estiva.. Consultazione prodotti disponibile tramite sito web, Facebook e profilo Instagram di Edilaosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta, Expo Garden: il nuovo tempio del design per gli spazi outdoor Notizie correlate Salone del Mobile: Emu rivoluziona l’outdoor con il nuovo design? Cosa sapere Emu presenta le nuove collezioni outdoor firmate da designer internazionali al Salone del Mobile 2026. Milano celebra Gio Ponti: nasce il nuovo tempio del design all’ADIMilano si prepara a un potenziamento del proprio patrimonio culturale legato al design attraverso l’apertura di un nuovo spazio permanente dedicato...