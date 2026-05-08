Anziano sparisce in aeroporto in Texas e muore in autostrada la famiglia accusa la Spirit Airlines

Un uomo di 75 anni, affetto da demenza, è scomparso nell’aeroporto di Houston dopo un volo e successivamente è stato investito da diversi veicoli in autostrada, dove è morto. La famiglia ha presentato una denuncia contro la compagnia aerea Spirit Airlines, accusandola di negligenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto e sulle responsabilità della compagnia durante le operazioni di assistenza ai passeggeri.

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La famiglia di un 75enne affetto da demenza ha denunciato la compagnia aerea Spirit Airlines. Dopo un volo per Houston, in Texas, l’uomo è sparito in aeroporto per poi morire investito da più veicoli in autostrada.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stati Uniti, fallisce la compagnia low cost Spirit Airlines“Spirit Airlines sta cessando tutte le sue attività”: con questa comunicazione sull’home page del sito web ufficiale, la compagnia low cost americana... Leggi anche: Usa, fallisce la compagnia Spirit Airlines: 17mila dipendenti a casa