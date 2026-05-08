Un ragazzo di 12 anni ha incontrato il Presidente della Repubblica al Quirinale, dove è stato promosso al grado di alfiere. L’evento si è svolto in presenza di suoi genitori, che hanno assistito all’assegnazione. La cerimonia si è svolta a Brescia il 8 maggio 2026, e il ragazzo ha descritto l’esperienza come un’emozione difficile da dimenticare.

Brescia, 8 maggio 2026 – “Non capita tutti i giorni di essere al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ero emozionatissimo ed ero anche molto fiero. Sono stato premiato per qualche cosa che ho fatto, ma soprattutto sono stato molto fortunato. Solo in 30, da tutta Italia, abbiamo ricevuto la riconoscenza di Alfiere della Repubblica”. A raccontare la sua esperienza con gioia e con tanta emozione è Antonio Bertoli, 12 anni, scout attivo nell’associazione Agesci di Brescia. Ieri è stato premiato con altri ragazzi che si sono distinti per azioni meritevoli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i nuovi Alfieri della Repubblica (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) La commozione e il confronto .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antonio Bertoli, a 12 anni “promosso” alfiere da Mattarella: “Al Quirinale con mamma e papà, che emozione...”

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