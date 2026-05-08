Venerdì 8 maggio, su Rai1, debutta Milleunacover Sanremo, una trasmissione in due puntate che ripercorre le esibizioni più note delle cover presentate al Festival della Canzone Italiana dal 2015. La puntata di apertura sarà seguita da un secondo appuntamento il 15 maggio, offrendo uno sguardo alle interpretazioni più significative della manifestazione musicale negli ultimi anni. Tra gli artisti coinvolti ci sono anche Ditonellapiaga e Gianni Morandi.

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Rai1, prende il via Milleunacover Sanremo: due appuntamenti – il secondo il 15 maggio – dedicati alle esibizioni cover più memorabili della storia recente del Festival. Un format che racconta i brani attraverso le voci dei protagonisti, con le loro emozioni e le ragioni dietro ogni scelta musicale. Anticipazioni Milleunacover Sanremo. Le cover fanno la loro prima comparsa all’Ariston nel 2004, ma è dal 2015 – con l’arrivo di Carlo Conti alla direzione artistica – che la serata dedicata ai grandi classici diventa un appuntamento fisso e tra i più attesi dell’intera settimana sanremese. Da allora, artisti di generazioni diverse si sono misurati con brani intoccabili, spesso riuscendo a restituirli al pubblico in una forma del tutto nuova.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Milleunacover Sanremo, da Ditonellapiaga a Gianni Morandi: le più bella dal 2015

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