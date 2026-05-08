Nella casa del Grande Fratello VIP, l’ottavo maggio si sono registrati momenti di forte tensione tra due concorrenti, uno dei quali ha avuto un acceso scontro con un altro partecipante, mentre un’uscita inaspettata ha coinvolto un altro concorrente. La situazione è diventata particolarmente calda, portando a discussioni accese e a un’eliminazione improvvisa, che ha sorpreso sia gli altri concorrenti che il pubblico da casa.

La tensione nella Casa più spiata d’Italia ha raggiunto il punto di non ritorno. Grande Fratello VIP torna in prima serata su Canale 5, venerdì 8 maggio, con un nuovo appuntamento che vede al centro dell’attenzione, ancora una volta, i rapporti tutt’altro che idilliaci tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Spazio anche alla sfida dei talenti, ma soprattutto a un’eliminazione a sorpresa di cui gli inquilini sono totalmente all’oscuro. Scontro senza fine tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Mentre la finale si avvicina, gli animi si infiammano e le vecchie ruggini tornano a galla più forti che mai. Alessandra Mussolini e Antonella...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello VIP dell’8 maggio: scontro Elia-Mussolini ed eliminazione a sorpresa

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