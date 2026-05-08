Anticipazioni Grande Fratello 8 maggio | stasera un’eliminazione a sorpresa

Da metropolitanmagazine.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda su Canale 5 il nuovo episodio di Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. La puntata, prevista per le 21:50, include un’eliminazione a sorpresa che susciterà certamente interesse tra i telespettatori. La trasmissione porta avanti il suo consueto appuntamento settimanale, con i concorrenti che affrontano le sfide e le dinamiche interne alla casa.

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Nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da  Ilary Blasi, in onda stasera 8 maggio dalle 21:50 su Canale 5. Con lei, in studio,  Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. Grande Fratello, 8 maggio: il confronto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste,  Alessandra Mussolini  e  Antonella Elia  non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione? Un’eliminazione a sorpresa: il televoto in corso, che vede protagonisti  Adriana Volpe, Francesca Manzini,  Lucia Ilardo  e  Marco Berry, e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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