Anticipazioni Grande Fratello 8 maggio | stasera un’eliminazione a sorpresa

Stasera va in onda su Canale 5 il nuovo episodio di Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. La puntata, prevista per le 21:50, include un’eliminazione a sorpresa che susciterà certamente interesse tra i telespettatori. La trasmissione porta avanti il suo consueto appuntamento settimanale, con i concorrenti che affrontano le sfide e le dinamiche interne alla casa.

Nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, in onda stasera 8 maggio dalle 21:50 su Canale 5. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Grande Fratello, 8 maggio: il confronto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione? Un’eliminazione a sorpresa: il televoto in corso, che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry, e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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