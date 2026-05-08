Antiche tradizioni salentine nel ricordo delle mamme

Da lecceprima.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fotografia scattata alcuni anni fa e inviata da una lettrice rappresenta un omaggio alle mamme delle tradizioni salentine. L’immagine è stata condivisa attraverso un messaggio di Antonella Errico e rimanda a un ricordo personale legato alle figure materne. La foto si inserisce nel contesto delle pratiche di memoria e riconoscimento delle madri della regione.

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LECCE - Lo scatto di una nostra lettrice. Ce lo invia Antonella Errico, realizzato qualche anno fa in ricordo della sua mamma. Lo scatto di una lettrice.   ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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