Antiche tradizioni salentine nel ricordo delle mamme

Una fotografia scattata alcuni anni fa e inviata da una lettrice rappresenta un omaggio alle mamme delle tradizioni salentine. L’immagine è stata condivisa attraverso un messaggio di Antonella Errico e rimanda a un ricordo personale legato alle figure materne. La foto si inserisce nel contesto delle pratiche di memoria e riconoscimento delle madri della regione.

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LECCE - Lo scatto di una nostra lettrice. Ce lo invia Antonella Errico, realizzato qualche anno fa in ricordo della sua mamma. Lo scatto di una lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tradizioni antiche e sapori genuini: nel negozio ravennate tornano le gustose colombe e la pagnotta pasqualeDa Tartulab si celebra la Pasqua con i sapori autentici della tradizione romagnola: dalla pagnotta pasquale alle colombe in vari gusti, tutti... Addio a Sabino Parisi, tra i maestri delle luminarie salentine nel mondoTAURISANO – Il Salento piange “Mesciu Sabinu”, titolare dell’azienda luminarie Parisi e tra i maestri che hanno fatto conoscere questa tradizione al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dal Salento a Bruxelles. Lo spettacolo Festa Adriatico-Balcanica di Enza Pagliara il 9 maggio per la Festa d’Europa; Torre Mozza: Cosa Vedere e Fare per un'Estate Indimenticabile 2026; Dalla tradizione del Salento ai boschi romagnoli: musica e natura si fondono a Montebello; Eventi in Puglia fino al 3 maggio 2026: festival, musica e grandi tradizioni tra mare e borghi. All’Abbazia di Cerrate rivive «Lu Panieri», la storica fiera delle tradizioni salentine VIDEOArtigiani, produttori e antichi mestieri protagonisti della due giorni promossa dal FAI tra chiostri medievali, frantoio ipogeo e sapori del territorio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un Borgo nel cuore del Salento dal fascino Barocco e l’incredibile mondo sotterraneoPresicce cosa vedere Salento borgo ipogei Puglia viaggio turismo centro storico Presicce Lecce tradizioni olio esperienze Puglia ... myluxury.it Si rinnova l’appuntamento con Beranu Antigu, una festa che celebra la primavera e le sue antiche tradizioni con diversi eventi. Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della manifestazione, collegata a Primavera nel cuore della Sardegna, in programm - facebook.com facebook