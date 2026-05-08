Antartide estratta carota di ghiaccio | il segreto del clima antico

In Antartide, è stata estratta una carota di ghiaccio di circa 2,8 chilometri di lunghezza. All’interno di questo campione, sono state trovate bolle d’aria intrappolate che forniscono informazioni sul clima passato. Gli studiosi analizzano i dati per comprendere come sia variato il ritmo dei cicli glaciali nel corso dell’ultimo milione di anni. Questi ritrovamenti aiutano a ricostruire le variazioni climatiche nel tempo.

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? Punti chiave Cosa rivelano le bolle d'aria intrappolate nel ghiaccio di 2,8 km?. Come è cambiato il ritmo dei cicli glaciali un milione di anni fa?. Perché la concentrazione di CO2 antica aiuta a prevedere il futuro?. Quando il suolo antartico è stato esposto all'ultima volta alla luce?.? In Breve Team di 15 esperti ha operato a Little Dome C a 3200 metri.. Analisi chimica delle bolle d'aria per studiare la Transizione del Pleistocene medio.. Cicli glaciali passati da frequenza di 40.000 a 100.000 anni fa.. Perforazione del substrato roccioso per datare l'età totale della calotta antartica.. Un team di 15 esperti ha estratto in Antartide una carota di ghiaccio lunga 2,8 km per ricostruire il clima degli ultimi 1,2 milioni di anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antartide, estratta carota di ghiaccio: il segreto del clima antico I ricercatori hanno rilevato segnali misteriosi da sotto il ghiaccio antartico Notizie correlate Leggi anche: Antartide: estratto ghiaccio millenario per svelare il clima Antartide, il gigante di ghiaccio: sfida al Monte Vinson a 4.892 metri? Cosa scoprirai Perché la quota reale del Monte Vinson fu scoperta solo decenni dopo? Come si affrontano i costi di 30. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Antartide, perforato il ghiaccio più antico: 1,2 milioni di anni di clima nelle carote di Beyond EPICA; Una carota di ghiaccio prelevata in Antartide ci aiuterà a studiare il clima degli ultimi 1,2 milioni di anni: le analisi; La perforazione antartica più profonda mai realizzata porta alla luce un archivio paleoclimatico senza precedenti. Antartide, perforato il ghiaccio più antico: 1,2 milioni di anni di clima nelle carote di Beyond EPICAUna carota di ghiaccio lunga 2,8 km estratta in Antartide conserva la storia del clima terrestre fino a 1,2 milioni di anni fa. montagna.tv In Antartide i ricercatori hanno estratto la carota sedimentaria più profonda mai ricavata da una calotta glacialeDalla piattaforma di ghiaccio Ross nell'Antartide occidentale, un gruppo di esperti ha recuperato l'archivio climatico più lungo mai estratto dagli strati sotto una calotta glaciale. I sedimenti ... lescienze.it Cascate di Sangue dell'Antartide, ecco come si formano ...Continua facebook Il denaro, gli ideali, l’Antartide repubblica.it/rubriche/invec… @concitadeg #invececoncita x.com