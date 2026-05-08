Dopo la distribuzione di volantini dell’associazione “Crociata Cattolica” al terminal bus del campus di Fisciano, la sindaca di Baronissi e dirigente del Partito Democratico ha commentato dicendo che i volantini hanno ferito molti studenti e ha richiamato il rispetto e i diritti per tutti. La questione ha suscitato reazioni tra gli studenti e le istituzioni locali, che si sono espresse pubblicamente sulla vicenda.

La sindaca di Baronissi e dirigente del Partito Democratico interviene dopo la distribuzione di volantini dell’associazione ultracattolica “Crociata Cattolica” presso il terminal bus del campus di Fisciano. La distribuzione di volantini dai contenuti ritenuti da molti studenti divisivi e discriminatori presso il terminal bus del campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno ha suscitato reazioni e prese di posizione nel dibattito pubblico locale. Sulla vicenda interviene Anna Petta, sindaca del Comune di Baronissi e dirigente del Partito Democratico, che invita a mantenere un approccio serio, equilibrato e rispettoso del ruolo dell’Ateneo.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Anna Petta: “Ad UNISA volantini che hanno ferito molti studenti. Rispetto e diritti per tutti”

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