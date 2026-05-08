Negli ultimi mesi si registra un incremento dei sequestri di cani considerati aggressivi, che vengono portati in canile dopo aver ricevuto provvedimenti di ritiro. Questi animali, definiti problematici, sono al centro di un allarme lanciato dai gestori dei canili, che segnalano un aumento delle situazioni di rischio legate alla loro gestione e sicurezza. La questione riguarda principalmente il trattamento e la tutela di questi animali, spesso coinvolti in episodi di aggressività.

Liberi di azzannare. Sono i cani problematici, che finiscono in canile dopo provvedimenti di sequestro. Nel solo 2025 sono stati dieci, di cui sei penali e quattro amministrativi. In diversi casi si tratta di pit bull. Tra questi anche i due che erano diventati ormai il terrore delle persone che si incamminavano sul percorso ciclabile lungo il Marecchia, poco dopo lo stadio del baseball. In un caso si è trattato di una persona che aveva lasciato che i propri cani sviluppassero atteggiamenti aggressivi. I dieci portati in canile lo scorso anno si vanno ad aggiungere a quelli sequestrati in passato. Così il numero cresce e il problema si gonfia perché pensare di dare in adozione questi esemplari è quanto meno complesso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animali aggressivi. Aumentano i sequestri . L’allarme del canile

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