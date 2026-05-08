Una società italiana con oltre cento anni di storia ha annunciato l'acquisto di Catalyst, un'azienda statunitense specializzata nel trattamento delle malattie rare, per circa 4 miliardi di dollari. Si tratta di un'operazione che rappresenta un passo importante verso l'espansione internazionale di questa realtà del settore farmaceutico. L'acquisizione segna l'ingresso nel mercato statunitense, con l'obiettivo di ampliare le attività e le possibilità di sviluppo nel campo delle terapie innovative.

Non è solo una firma su un contratto miliardario, ma il momento in cui una società italiana con una storia lunga oltre un secolo decide di cambiare abito, o meglio aggiungerne uno nuovo al suo guardaroba, per parlare al mondo. Con l'acquisizione della statunitense Catalyst Pharmaceuticals, annunciata ieri, Angelini Pharma non ha solo concluso un'operazione da 4,1 miliardi di dollari, ha tracciato una nuova rotta che unisce idealmente Roma a Coral Gables, in Florida. Un salto che proietta il gruppo, guidato dall'amministratore delegato Sergio Marullo di Condojanni (in foto), direttamente nel cuore pulsante del mercato farmaceutico americano....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Angelini sbarca negli States. Con 4 miliardi compra Catalyst per curare le malattie rare

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