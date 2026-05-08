Qualche settimana fa, Angelica Bove ha rilasciato il suo primo album in studio intitolato “Tana”. Dopo questa uscita, la cantante si sta preparando per un tour promozionale che la porterà in diverse città italiane. La giovane artista, nota per aver partecipato alle Nuove Proposte di Sanremo 2026, continua a portare avanti il suo percorso musicale con nuovi concerti in programma.

MILANO – Qualche settimana fa ha pubblicato “Tana”, il suo primo album in studio. Ora Angelica Bove si prepara ad andare in tour. Diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor 2023 e al successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte, questa cantante è un’artista tutta da scoprire. I suoi nuovi appuntamenti live (prodotti da Vivo Concerti) si terranno il 22 Maggio all’Arcella Bella di Padova, l’11 Luglio al Popcast di Castiglione della Pescaia (GR), il 14 Luglio al Porto Rubino di Taranto, il 24 Luglio al Lake Sound Park Festival di Cernobbio (CO), il 26 Luglio al Metroborgo Festival di Montalto delle Marche (AP), il 21 Agosto nell’ambito della rassegna MOS – Monferrato On Stage a Portacomaro (AT) e il 3 Settembre al Festival Le Città Visibili di Rimini.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Angelica Bove, dalle Nuove Proposte di Sanremo 2026 al tour del primo album

Angelica Bove - Mattone (Nuove Proposte Sanremo 2026)

Notizie correlate

Leggi anche: Chi è Angelica Bove, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Angelica Bove con ‘Mattone’: chi è l’artista delle Nuove Proposte(Adnkronos) – Angelica Bove è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Concerto del Primo maggio 226 - Angelica Bove - Mattone - Video; Angelica Bove aggiunge nuove date al Tana Tour 2026: il calendario aggiornato; Angelica Bove (protagonista tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026) in tour -; Angelica Bove, nuove date al Tana Tour 2026 in partenza il 22 maggio.

Angelica Bove a Sanremo 2026 è la rivelazione delle Nuove Proposte, in un vintage look Emporio ArmaniAngelica Bove debutta questa sera, nella seconda serata di Sanremo 2026, sul palco dell'Ariston nell'ambito delle Nuove Proposte: ha proposto il suo brano Mattone, che già ha avuto un consistente ... vogue.it

Tana tour 2026, Angelica Bove all’Arcella BellaIl TANA TOUR 2026 di Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Mattone, aggiunge nuove date. Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, si terranno il 22 m ... padovaoggi.it

Da Bambole di Pezza a Chiello, fino ad Angelica Bove. Ecco chi si è esibito fino a ora facebook

ANGELICA BOVE aggiunge sette nuove date nel "Tana Tour" nell'estate 2026 tra maggio e settembre Calendario aggiornato #AngelicaBove x.com