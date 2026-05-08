Un avvocato ha commentato le intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio, affermando che solo chi ha visto il video poteva saperne. La difesa dell’uomo si concentra sui contenuti delle conversazioni registrate, che secondo quanto dichiarato, forniscono elementi utili alla sua posizione. Le indiscrezioni riguardano anche un video hot di Chiara Poggi, e le dichiarazioni dell’avvocato sono state rilasciate in relazione alle intercettazioni.

"Commentava le trasmissioni". Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, ha spiegato così le intercettazioni che mettono in seria difficoltà il suo assistito. Si tratta di soliloqui in cui, nell'aprile dell'anno scorso, il 38enne, come riporta un atto di inchiesta pubblicato sui social del Tg1, ammette di aver visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e ricorda la sua proposta mal respinta dalla vittima di vedersi. E ancora: "Era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederci?'. E poi ancora aggiunge: "Lei mi ha messo giù. E ha messo giù il telefono. ah ecco che fai la dura (ride, ndr) ma io non l’ho mai vista in questo modo, l’interesse non era reciproco, caz.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio e il video-hot di Chiara Poggi: "Solo chi ha visto poteva saperlo"

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