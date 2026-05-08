Le agende sequestrate nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco stanno rivelando nuovi elementi riguardanti Andrea Sempio, che attualmente è l’unico indagato nel caso. Le carte, analizzate dagli inquirenti, contengono note e appunti che vengono esaminati in relazione alle indagini. La scoperta di questi documenti ha portato alla luce dettagli che stanno contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Le nuove carte dell’inchiesta sul delitto di Garlasco stanno facendo emergere dettagli sempre più inquietanti su Andrea Sempio, oggi unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Al centro degli accertamenti ci sono agende, quaderni e file personali sequestrati dagli investigatori durante le perquisizioni. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dagli atti, il materiale conterrebbe riferimenti continui a pornografia estrema, fantasie violente, ossessioni sessuali e persino richiami al satanismo. Un quadro che la procura di Pavia considera importante per delineare il profilo psicologico dell’indagato. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da diverse testate nazionali, gli investigatori avrebbero sequestrato sette agende, quindici quaderni, bloc notes, cellulari, dvd, chiavette usb e cartelle digitali collegate ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Andrea Sempio: cosa contengono le agende sequestrate?

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