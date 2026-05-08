Ancora odore di gas ad Antraccoli Vigili del fuoco in via di Pulecino Gesam Reti | Nessun pericolo

Nella notte di martedì, alcuni residenti di via di Pulecino ad Antraccoli hanno segnalato la presenza di un odore di gas all’interno delle proprie case, anche dopo aver chiuso le tubature. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. La società che gestisce le reti ha dichiarato che al momento non si riscontrano rischi per la sicurezza.

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L’odore di gas continua a tormentare i residenti di Antraccoli. Nella notte di martedì alcuni abitanti di via di Pulecino hanno infatti iniziato a sentire il “puzzo” all’interno delle proprie abitazioni, provenire non più dai rubinetti, ma dai fornelli pur avendo sigillato le tubature. Questo ha fatto scattare subito l’allarme e la chiamata ai Vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme alle squadre di pronto intervento di Gesam Reti. L’area, infatti, è ben nota a chi da mesi ormai non può più utilizzare i pozzi privati. Lì, a pochi passi, si trova la cabina di distribuzione del metano posta sotto sequestro dalla Procura dopo l’apertura...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora odore di gas ad Antraccoli. Vigili del fuoco in via di Pulecino. Gesam Reti: "Nessun pericolo" Notizie correlate Pozzi inquinati da ’Tht’ ad Antraccoli. Gesam Reti chiede il dissequestro della propria stazione del metanoLucca, 3 aprile 2026 – Gesam Reti ha chiesto il dissequestro della stazione di distribuzione di metano di via di Pulecino, messa sotto sigilli lo... Chiazze di carburante nel lago davanti a viale Geno: forte odore e intervento dei vigili del fuocoNella giornata di ieri, domenica 22 marzo 2026, alcune chiazze di carburante sono state segnalate nelle acque del lago di Como, lungo viale Geno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ancora odore di gas ad Antraccoli. Vigili del fuoco in via di Pulecino. Gesam Reti: Nessun pericolo; Fuga di gas in condominio, evacuate trentadue famiglie in via Indipendenza; Incendio all’ex gioielleria, titolare salva per miracolo. Mia sorella è uscita terrorizzata, mentre il bancone stava bruciando; Nocera, sospetta fuga di gas in via Garibaldi: verifiche in corso. Ancora odore di gas ad Antraccoli. Vigili del fuoco in via di Pulecino. Gesam Reti: Nessun pericoloLa squadra di pronto intervento della società è andata sul posto per accertarsi della situazione. Lì vicino la stazione messa sotto sigilli dalla Procura: Manteniamo un presidio costante della rete. lanazione.it Il botto e il forte odore di gas: allarme sulla Provinciale a Povoletto | FOTO - VIDEOPovoletto, Vigili del Fuoco impegnati oltre sei ore per mettere in sicurezza un serbatoio GPL di un’auto lungo la SP15. nordest24.it Ricerca di persona in zona Maresca. Sono in corso dalle ore 15.30 circa le ricerche di una persona scomparsa sulla montagna Pistoiese in località Maresca. Stanno operando alla ricerca i Vigili del Fuoco con gli uomini del distaccamento di San Marcello,il Nu facebook In pericolo per l’innalzamento improvviso del Bisenzio, soccorso dai #vigilidelfuoco un uomo bloccato sul greto del fiume: ieri sera le operazioni di salvataggio nella zona del centro storico a #Prato x.com