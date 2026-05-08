Nella prima mattina di oggi si sono verificati disagi al traffico e ai trasporti ferroviari a causa dell'abbattimento delle sbarre di un passaggio a livello tra Brescello e Sorbolo-Mezzani. L’incidente si è verificato durante l’orario di punta, causando rallentamenti e blocchi temporanei sia sulla strada che sulla linea ferroviaria. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’accaduto o su eventuali feriti.

Ancora una volta nell’orario di punta, di prima mattina, si sono avuti disagi al traffico, stradale e ferroviario, a causa dell’abbattimento delle sbarre di un passaggio a livello, lungo la linea tra Brescello e Sorbolo-Mezzani. Lo segnala il Comitato cittadini Sp62 via Mantova, che coinvolge i residenti della zona brescellese (in particolare Lentigione e Srbolo Levante) e della sponda oltre Enza di Sorbolo-Mezzani. Anche ieri mattina, verso le 7,30, il traffico è rimasto paralizzato, con lunghi incolonnamenti di veicoli in entrambe le direzioni. Simile situazione pure per il treno, che per motivi di sicurezza viene fermato fino al ripristino del sistema.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora abbattute le sbarre ferroviarie: un calvario

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