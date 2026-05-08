La sesta posizione nella classifica della Premier League potrebbe garantire l'accesso alla prossima competizione europea. Questa possibilità si apre in base a fattori legati alla vincita di alcune coppe nazionali, che potrebbero modificare i criteri di qualificazione. Attualmente, diverse squadre si contendono questa posizione, e il risultato finale dipenderà dagli esiti delle partite rimaste e dagli eventi nelle competizioni internazionali.

Non è poi così difficile che il sesto posto in Premier League valga la qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto ora che l’Aston Villa si è qualificato per la finale di Europa League che affronterà da netto favorito, con una quota per la conquista del trofeo che si aggira intorno a 1.40. Questa infatti è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Anche la sesta classificata di Premier League potrebbe andare in Champions

TUTTE le squadre Qualificate e Playoff | Risultati 8°giornata Champions League 2025/26 ~ matchday 8

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