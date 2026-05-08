Anche la sesta classificata di Premier League potrebbe andare in Champions
La sesta posizione nella classifica della Premier League potrebbe garantire l'accesso alla prossima competizione europea. Questa possibilità si apre in base a fattori legati alla vincita di alcune coppe nazionali, che potrebbero modificare i criteri di qualificazione. Attualmente, diverse squadre si contendono questa posizione, e il risultato finale dipenderà dagli esiti delle partite rimaste e dagli eventi nelle competizioni internazionali.
Non è poi così difficile che il sesto posto in Premier League valga la qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto ora che l’Aston Villa si è qualificato per la finale di Europa League che affronterà da netto favorito, con una quota per la conquista del trofeo che si aggira intorno a 1.40. Questa infatti è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
TUTTE le squadre Qualificate e Playoff | Risultati 8°giornata Champions League 2025/26 ~ matchday 8
Notizie correlate
Leggi anche: La Premier League potrebbe avere sette squadre nella prossima Champions League.
Leggi anche: Champions League, anche i ricchi piangono: la settimana da incubo della Premier League
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Clamoroso: la Premier League potrebbe portare 10 squadre in Europa; Premier League, il sesto posto vale la Champions? Ecco cosa deve accadere; Premier League, situazione surreale: Brentford e Brighton possono qualificarsi in Champions League; Riecco Thiago Motta! Sogna la Premier, ma è stuzzicato dall’Atalanta. Gelo Palladino.
Premier: Chelsea ancora ko, sesta sconfitta di fila(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Chelsea continua a sprofondare e oggi ha subito la sesta sconfitta consecutiva in Premier League perdendo 3-1 in casa contro il pericolante Nottingham Forest. I Blues, guida ... corrieredellosport.it
Dopo l’Inter pure la Juve ha sondato il terreno sulla situazione di Nico Paz, con il Real Madrid però orientato a puntare sul fantasista come appreso da Calciomercato.it. L’argentino tuttavia continua ad avere estimatori anche in Premier League e solo un’ - facebook.com facebook
Il nuovo nome per il Barça arriva dalla Premier League Secondo voi alla fine Bastoni resterà all’Inter x.com