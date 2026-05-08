Ambrosini e il ‘consiglio’ di mercato all’Inter | Marotta deve prenderlo subito

Massimo Ambrosini ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione dell’Inter, suggerendo che il club dovrebbe agire rapidamente per ingaggiare un nuovo dirigente. L’ex centrocampista del Milan ha inoltre indicato Chivu come un elemento in grado di avviare un nuovo ciclo per la squadra nerazzurra, che ha appena conquistato il suo 21° scudetto, dopo la fine dell’esperienza di Inzaghi e la delusione in finale di Champions League.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ex centrocampista del Milan: “Per me Chivu può aprire un ciclo” Massimo Ambrosini è convinto che l’ Inter di Chivu, fresca vincitrice dello Scudetto numero 21, possa aprire un nuovo ciclo dopo quello di Inzaghi che si è chiuso con la batosta in finale Champions. Ambrosini all’Inter: “Ecco il giocatore che devi comprare subito” – Grafica di Calciomercato.it “Se Marotta fa quello che ha detto dopo la partita con il Parma, indirizzando una campagna di cambiamento sui giovani italiani, per me i nerazzurri possono davvero aprire un ciclo: dico questo perché la distanza che c’è ad oggi con le altre squadre è marcata”, le sue parole in una diretta social di ‘Cronache di Spogliatoio’.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ambrosini e il ‘consiglio’ di mercato all’Inter: “Marotta deve prenderlo subito” Notizie correlate Greenwood all’Inter, Guidi lancia la suggestione: «A Marotta consiglierei di prenderlo»di Alberto PetrosilliGreenwood è la nuova suggestione in casa Inter in vista della prossima stagione: Marco Guidi consiglia il colpo a Marotta... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A destra e sinistra. Gli immigrati scelgono la democrazia e si candidano; Monfalcone accoglie la 6ª camminata Per i bambini, luce del futuro; MN - Il consiglio di De Vecchi alla dirigenza del Milan: Diamo continuità, che negli ultimi anni è... Ambrosini: «Il Milan inizialmente aveva un’anima e uno spirito riconoscibili: ora non ha più nulla. Lo salva solo…» x.com Ambrosini: "Se Marotta fa quello che ha detto nel post-partita e indirizzano una campagna di cambiamento sui giovani italiani per me l'Inter può aprire un ciclo: la distanza che c'è ad oggi con le altre squadre è marcata. Solo il Napoli al momento può pensare d - facebook.com facebook