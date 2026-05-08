Il Comune ha annunciato l'apertura di un bando per l’erogazione di buoni legati all’acquisto di biciclette elettriche. I contributi variano da 200 a 400 euro e saranno disponibili fino al 20 del mese corrente. La proposta mira a incentivare l’uso di mezzi di trasporto più sostenibili, offrendo ai cittadini la possibilità di ottenere un sostegno economico per le biciclette elettriche. La domanda può essere presentata online dal pubblico interessato.

Un buono variabile da 200 a 400 euro per acquistare biciclette elettriche: sono aperti fino al 20 maggio i termini entro cui istituti scolastici, enti, aziende e produttoririvenditori possono accreditarsi, rispettivamente, per riservare al proprio personalestudentidipendenti una quota di buoni mobilità emessi dal Comune per l’acquisto di bici elettriche a pedalata assistita e, sull’altro fronte, per aderire al sistema di vendita con utilizzo degli stessi buoni. L’iniziativa per una mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro, rientra nel progetto "Legnano by bike - centro e periferie in rete", all’interno del Programma di incentivazione della mobilità sostenibile (Primus) cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambiente e mobilità green. Arrivano i buoni del Comune per acquistare bici elettriche

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