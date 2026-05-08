Un nuovo lancio di razzi contro italiani in Libano ha coinvolto le forze di pace dell’Unifil, che hanno subito danni alla sede senza riportare feriti. Nel frattempo, il governo iraniano ha dichiarato di non aver preso ancora una decisione riguardo alla proposta degli Stati Uniti. La situazione rimane tesa, con tensioni tra le parti coinvolte e un’attenzione crescente sulla regione.

Nelle ultime ore il fronte più delicato è tornato a essere quello del Libano meridionale, dove un razzo è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil Sector West. L’esplosione non ha provocato vittime tra i militari italiani, ma ha danneggiato lievemente un mezzo del contingente. Secondo fonti informate, si sarebbe trattato di un razzo a corto raggio da 107 millimetri, un tipo di ordigno spesso utilizzato dalle milizie di Hezbollah (tesi confermata anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani). Il missile sarebbe finito in un’area aperta della base e le schegge avrebbero perforato un veicolo militare. L’episodio conferma come la tregua annunciata dal presidente americano Donald Trump il 16 aprile, poi prorogata il 23 aprile per ulteriori tre settimane, resti estremamente instabile.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altro razzo sugli italiani in Libano. L’Iran cincischia, Trump lo accerchia

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Panoramica sull’argomento

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