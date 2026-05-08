Oggi a Roma si è svolto un incontro tra un rappresentante politico statunitense e alcuni esponenti della classe dirigente locale. L’obiettivo apparente era discutere di rapporti bilaterali, ma si sono susseguite anche critiche riguardo alle difficoltà incontrate nel raggiungere il centro storico della città. Le tensioni tra le parti sono state evidenti, con alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media nazionali.

Cercando in tutti i modi di raggiungere il centro storico della nostra bella, lurida e cialtrona Capitale, non potete capire quante deviazioni ho dovuto affrontare. Ogni cinque metri c’era un blocco con deviazione perché. Perché a Palazzo Chigi era arrivato quello che per me è un criminale: il Segretario di Stato USA Rubio, uno che vorrebbe distruggere Cuba, odia tutto ciò che è diverso da lui e si spara delle sonore pugnette per ogni bomba sganciata in Iran. Degno compare di quella bestia del Tycoon, è venuto a casa nostra come il feudatario che va a frustare i contadini che non raccolgono i frutti preziosi delle terre. Esaltato, spocchioso e “de coccio”, come qualsiasi americano trumpiano, si è presentato da quella mappina moscia della nostra Premier per elargire il tanto desiderato perdono.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Altro che Patria, Nazione e orgoglio italiano: Meloni incontra Rubio per farsi perdonare da Donald

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