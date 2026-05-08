Altobelli si trova ancora in Kuwait, impedito di raggiungere il paese per partecipare al funerale di Beccalossi. I due calciatori si conoscevano da oltre 50 anni, dai tempi della squadra di Brescia. La situazione ha creato grande dispiacere, poiché Altobelli non è riuscito a trovare voli disponibili per partire e onorare la memoria dell’amico scomparso. La sua impossibilità di essere presente ha generato molta delusione tra chi conosceva i due.

Dolore su dolore. Alessandro Altobelli era legatissimo a Evaristo Beccalossi. Ha provato di tutto per essere presente al funerale di quello che era un fratello ma la delicata situazione nel Golfo ha impedito a Spillo di rientrare in tempo per le esequie del Becca, previste per le 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo nel quartiere di San Polo (Brescia). Altobelli infatti si trova in Kuwait per lavoro da inizio anno perché collabora come opinionista in una tv locale che trasmette le partite della Serie A. L'unica combinazione di voli possibile lo avrebbe portato però a Milano alle 17, a funerale già terminato. É stato quindi costretto a rinunciare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altobelli bloccato in Kuwait: "Niente funerale di Beccalossi, sono disperato"

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Distrutto dal dolore per la scomparsa dell'amico Evaristo #Beccalossi, Alessandro #Altobelli non si dà pace: l'ex #Inter è bloccato in Kuwait alla disperata ricerca di un volo per l'ultimo saluto! #calcionews24 x.com

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