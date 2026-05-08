Alpinisti morti l’archiviazione resta in sospeso

Ieri si è svolta davanti al giudice dell'udienza preliminare di Teramo un'udienza per discutere la richiesta di archiviazione di un procedimento che riguarda la morte di alcuni alpinisti. La decisione sulla chiusura del caso viene ancora rimandata, poiché non è stata ancora presa una decisione definitiva. La vicenda riguarda un incidente in montagna avvenuto in passato, che ha portato alla morte di alcune persone.

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Si è tenuta ieri dinanzia al gip del Tribunale di Teramo l’udienza per decidere dell’archiviazione o meno dell’inchiesta per omicidio colposo nei confronti del responsabile dei soccorsi della stazione di Teramo, che coordinò le operazioni di recupero degli alpinisti santarcangiolesi Luca Perazzini e Cristian Gualdi. L’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari è infatti il più recento punto fermo della vicenda giudiziaria che si snoda nel tempo da dopo la fine di dicembre 2024, quando i due alpinisti persero la vita dopo essere stati sorpresi da una tormenta di neve mentre compivano una escursione sul Gran Sasso. Gualdi e Perazzini scivolarono nel canalone della Valle dell’Inferno, dove rimasero per cinque giorni prima di essere recuperati ormai senza vita, uccisi dal vento e dal gelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alpinisti morti, l’archiviazione resta in sospeso Notizie correlate Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso. Opposizione all’archiviazione Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alpinisti morti sul Gran Sasso, nell'udienza per l'archiviazione sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori; Alpinisti morti, l’archiviazione resta in sospeso; Alpinisti morti sul Gran Sasso, i legali delle famiglie: Errori nella geolocalizzazione; Alpinisti morti sul Gran Sasso, attesa per la decisione del gip di Teramo. Alpinisti morti, l’archiviazione resta in sospesoSi è tenuta ieri dinanzia al gip del Tribunale di Teramo l’udienza per decidere dell’archiviazione o meno dell’inchiesta per ... ilrestodelcarlino.it Alpinisti morti sul Gran Sasso, i legali delle famiglie: Errori nella geolocalizzazioneA Teramo l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine. Il giudice si è riservato la decisione, ma in aula sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori ... rainews.it Alpinisti morti sul Gran Sasso, le versioni dei legali delle famiglie: "errori nella geolocalizzazione" facebook