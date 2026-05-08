Alpini a Genova ex consigliera M5S | ‘mi fissavano in modo insistente’

Una ex consigliera del Movimento 5 Stelle ha raccontato di aver avvertito atteggiamenti insistenti da parte di due giovani mentre saliva su un autobus a Genova. Secondo la testimonianza, gli sguardi dei due erano particolarmente insistenti e accompagnati da comportamenti che la stessa descrive come fastidiosi. La donna ha riferito di aver percepito una certa insistenza nel loro atteggiamento, anche dopo aver preso posto.

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