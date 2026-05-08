Alpini a Genova attese 400mila persone | polemiche delle femministe

A Genova si tiene la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, con circa 400mila persone previste. L’evento è stato aperto con l’alzabandiera in Piazza De Ferrari, nel centro della città, dove già ieri sera alcuni gruppi sono arrivati, si sono sistemati e hanno iniziato a visitare la zona. Nel frattempo, sono scoppiate polemiche da parte di alcune femministe riguardo alla manifestazione e alle sue modalità di svolgimento.

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L’alzabandiera in Piazza De Ferrari, il cuore di Genova, apre la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Già ieri sera i primi gruppi sono arrivati, si sono accampati e hanno visitato il centro. Una festa che richiamerà a Genova 400mila persone: Alpini in servizio, in congedo, venuti con le famiglie. Tre giorni di sfilate precedute da polemiche. Organizzazioni femministe hanno lanciato l’allarme per le possibili molestie e invitato le donne a portare con sé i fischietti; un sindacato si è messo a disposizione per raccogliere denunce.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alpini a Genova, attese 400mila persone: polemiche delle femministe Notizie correlate Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400... Leggi anche: Genova, il manuale delle femministe contro gli Alpini: "Come difendersi dai molestatori" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Genova, adunata degli alpini al via (con polemiche): domenica il clou con 90 mila penne nere; Adunata degli alpini a Genova, attese 400 mila presenze: ecco il Piano per le emergenze; Adunata Alpini, dove trovare tutte le informazioni utili; Adunata Alpini tra attese e criticità, bagni chimici insufficienti: solo 700. Adunata Alpini a Genova, attese oltre 400mila persone: 5mila le penne nere brescianeDa questo venerdì a domenica la 97esima Adunata nazionale delle penne nere. Fiume verde dal Bresciano e qualche polemica sullo sfondo, ma «Sarà una grande festa». quibrescia.it Adunata degli alpini, chi sono le penne nere e che legame hanno con GenovaPuò sembrare insolito, in una città di mare come Genova, ma proprio qui gli Alpini hanno una delle loro tradizioni più consolidate: insieme a Torino e Trieste, il capoluogo ligure figura infatti tra ... primocanale.it Il Secolo XIX. . Marco Marino alla guida, Cristian Ferrero seduto sul rimorchio che trasporta le casse che mandano a tutto volume i canti alpini: “Per me è la dodicesima adunata ma il carretto è alla ventesima - racconta Cristian - Non siamo alpini ma simpatizza - facebook.com facebook Alzabandiera a Genova: al via 97esima Adunata nazionale Alpini #genova x.com