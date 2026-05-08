Alpini a Genova attese 400mila persone | polemiche delle femministe
A Genova si tiene la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, con circa 400mila persone previste. L’evento è stato aperto con l’alzabandiera in Piazza De Ferrari, nel centro della città, dove già ieri sera alcuni gruppi sono arrivati, si sono sistemati e hanno iniziato a visitare la zona. Nel frattempo, sono scoppiate polemiche da parte di alcune femministe riguardo alla manifestazione e alle sue modalità di svolgimento.
L’alzabandiera in Piazza De Ferrari, il cuore di Genova, apre la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Già ieri sera i primi gruppi sono arrivati, si sono accampati e hanno visitato il centro. Una festa che richiamerà a Genova 400mila persone: Alpini in servizio, in congedo, venuti con le famiglie. Tre giorni di sfilate precedute da polemiche. Organizzazioni femministe hanno lanciato l’allarme per le possibili molestie e invitato le donne a portare con sé i fischietti; un sindacato si è messo a disposizione per raccogliere denunce.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Alzabandiera a Genova: al via 97esima Adunata nazionale Alpini #genova x.com