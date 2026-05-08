Almanacco | Venerdì 8 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 8 maggio è il 129° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 237 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo del giorno, San Vittore il Moro. Tra gli eventi storici, si annovera il 1912 il coinvolgimento del produttore cinematografico Adolph in un episodio non specificato. Il proverbio del mese di maggio ricorda che aprile fa il fiore e maggio si colora.

Venerdì 8 maggio è il 129° giorno del calendario gregoriano. Mancano 237 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Vittore il MoroProverbio di MaggioAprile fa il fiore e maggio si ha il coloreISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1912 - Il produttore cinematografico Adolph.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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