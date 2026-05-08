Almanacco | Sabato 9 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 9 maggio è il 130° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 236 giorni ancora da attraversare. In questa data si celebra il santo di Sant'Isaia e si ricorda un proverbio che riguarda le prime piogge di maggio. Tra gli eventi storici ricordati, nel 1921 si tiene a Roma una rappresentazione teatrale. Questa giornata, nota anche come l'almanacco di oggi, propone anche compleanni di figure storiche e altri fatti significativi.

Sabato 9 Maggio è il 130° giorno del calendario gregoriano. Mancano 236 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'IsaiaProverbio di MaggioSe piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1921 - A Roma viene rappresentato.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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