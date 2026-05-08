alluvione e clima tutto connesso la scienza narra i cambiamenti

Domenica alle 18 si terrà un evento dedicato alla relazione tra cambiamenti climatici e alluvioni, organizzato da diverse associazioni ambientaliste e scientifiche. L’iniziativa affronta i collegamenti tra crisi climatica, eventi meteorologici estremi e conflitti, con l’obiettivo di approfondire i dati scientifici e le evidenze sul rapporto tra clima e fenomeni naturali. La discussione si inserisce nel quadro delle tematiche attuali legate all’ambiente e alla sostenibilità.

’Crisi climatica tra alluvioni e guerre’: questo il titolo dell’evento organizzato da Parents for Future Forlì, associazione ’La materia dei sogni’ e ’Minerva – Associazione di divulgazione scientifica’ che si svolgerà domenica alle 18.30 alla sala Aurora in corso Garibaldi 80 e che avrà tra i relatori il climatologo del Cnr Antonello Pasini. Scopo dell’iniziativa, che rientra nel progetto regionale ’Clima e legalità’, è invitare i partecipanti a riflettere su grandi temi generali, come il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, gli equilibri geopolitici, le guerre. E farlo senza escludere, anzi a partire da eventi particolari, in qualche modo circoscritti, come è stata l’alluvione di tre anni fa, con i suoi effetti devastanti sul territorio e i suoi abitanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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