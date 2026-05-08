All’Università di Parma la Rettrice della Lviv Polytechnic National University

La Rettrice della Lviv Polytechnic National University ha effettuato una visita ufficiale all'Università di Parma. Durante l'incontro, si sono svolti scambi e discussioni tra i rappresentanti delle due istituzioni. L’obiettivo principale è stato approfondire la collaborazione tra le università e condividere esperienze accademiche. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure istituzionali e senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

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Visita istituzionale all’Università di Parma per la Rettrice della Lviv Polytechnic National University, Nataliya Shakhovska. Accolta dal Rettore Paolo Martelli, la Rettrice dell’Ateneo ucraino ha partecipato a un breve incontro nel quale sono intervenuti anche la Prorettrice alle Relazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il Club per l’UNESCO di Benevento incontra la Rettrice dell’Università del SannioIl Consiglio direttivo del Club per l’UNESCO di Benevento è stato ricevuto dalla Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno, prima... Firenze: l’Università inaugura l’anno accademico e “spara” sulla nuova pista di Peretola. La Rettrice: “Per noi è una criticità”Lo ha detto la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, a margine dell’inaugurazione dell’Anno accademico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il 5xmille all'Università di Parma; 8 maggio: all’Università di Parma L’Europa del cibo vicina ai giovani; 18 maggio: all’Università di Parma Musei che uniscono un mondo diviso; EU GREEN: all’Università di Parma un incontro per lo sviluppo di un titolo congiunto internazionale in Urban Studies. La cappella-mausoleo: L’università di Parma progettò il restauro. Ma non se ne fece nullaIl mausoleo di villa Borbone cade a pezzi. Come il parco della villa. Come abbiamo testimoniato e documentato in questi giorni. Eppure il degrado e lo stato di abbandono non è storia di ieri. Varie ... lanazione.it Accordo tra università di Parma e Polizia, collaborazione nel campo della chimica analiticaFirmato un protocollo d'intesa nell’ambito della disciplina sempre più importante per le investigazioni scientifiche ... rainews.it IrpiniaTv. . Prosegue all’Università degli Studi di Salerno il Festival Internazionale “Pedagogia Generativa e Comunità Pensanti”, tra confronti sul futuro dell’educazione, inclusione e innovazione pedagogica. Nella seconda giornata anche il conferimento di un - facebook.com facebook Una riflessione sul concetto di comunità scientifica. La comunità scientifica non è (solo) quattro provinciali conformisti e in conflitto di interessi, che lottano in modo più o meno trasparente per accaparrarsi risorse più o meno scarse e rafforzare la propria tribù. x.com