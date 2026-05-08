Nella notte tra il 7 e l’8 maggio, intorno alle 4, una persona si è arrampicata sulla statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo e ha cercato di farla cadere. La persona, visibilmente alterata, ha tentato di disarcionare la statua del re d’Italia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’individuo e messo in sicurezza l’area. La polizia ha poi avviato le procedure di identificazione.

Milano, 8 maggio 2026 – Qualche bottiglia d’alcol di troppo in corpo e da qui la decisione di spodestare, anzi, disarcionare da cavallo Vittorio Emanuele II e autoproclamarsi re d’Italia. È l’impresa compiuta questa notte da un uomo in stato d’alterazione psicofisica in piazza Duomo a Milano. L’uomo, età imprecisata ma comunque ancora giovane, in una piazza deserta, ha cominciato ad arrampicarsi sul basamento del monumento fino a raggiungere la sommità della statua. Forse con l’intento, sempre ispirato dall'alcol, di ripristinare la monarchia in Italia e abolire la Repubblica. L’intervento della pattuglia . Nonostante l’ora e l’assenza di persone, le sue gesta di simpatia per il re a cavallo e i Savoia non sono passate inosservate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alle 4 del mattino si arrampica sulla statua di Vittorio Emanuele in piazza Duomo per disarcionare il re

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