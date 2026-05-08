Allarme in Italia nota marca di riso richiamata dal mercato | Non mangiatelo

Da tvzap.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia è stato disposto il ritiro dal mercato di un lotto di una nota marca di riso a causa di un potenziale rischio per la salute. Le autorità hanno diffuso un avviso pubblico invitando i consumatori a non ingerire il prodotto. Il sistema europeo di sicurezza alimentare si basa su controlli regolari lungo tutta la filiera e sulla comunicazione immediata tra autorità e operatori della distribuzione.

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Il sistema europeo di sicurezza alimentare si fonda su controlli continuativi lungo la filiera e su segnalazioni tempestive, che possono partire sia dalle autorità sia dagli operatori della distribuzione. In questo contesto è emersa una criticità che riguarda un prodotto di consumo quotidiano, spesso presente nelle dispense e utilizzato per ricette della tradizione italiana. L’attenzione si è concentrata su valori anomali collegati a un metallo pesante, riscontrati oltre le soglie previste dalle norme vigenti. Ritiro precauzionale dai supermercati: il prodotto interessato. La conseguenza operativa è stata l’attivazione di una procedura di ritiro mirata, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’eventuale esposizione dei consumatori.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Allarme in Italia, nota marca di riso richiamata dal mercato: “Non mangiatelo”

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