Allarme Bronzi di Riace | In caso di terremoto il rischio di una caduta delle statue potrebbe ridurle in frantumi

Un nuovo allarme riguarda i Bronzi di Riace, due statue greche antiche conservate in un museo italiano. Secondo un recente rapporto, in caso di terremoto il rischio di danni gravi o di frantumarsi aumenterebbe notevolmente. Gli esperti hanno evidenziato che la stabilità delle statue è compromessa e che potrebbero subire danni irreversibili in situazioni sismiche. La questione della tutela e della sicurezza delle opere è al centro di un dibattito urgente.

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“I Bronzi di Riace e la loro conservazione sono esposti a un rischio che potrebbe essere irrimediabile”. È l'allarme lanciato dal professore Daniele Castrizio, archeologo e professore ordinario di Numismatica greca e romana all'Università di Messina, nonché componente del Comitato scientifico del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Bronzi di Riace, l'allarme di un docente Unime: "Basi antisismiche a rischio cedimento"I Bronzi di Riace e la loro conservazione sono esposti a un rischio che potrebbe essere irrimediabile. Bronzi di Riace, il rischio: basi antisismiche in pericolo a Reggio? Domande chiave Come possono le basi in marmo compromettere la stabilità dei Bronzi? Perché i sistemi di controllo climatico mettono a rischio le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allarme per i Bronzi di Riace, basamento antisismico sarebbe compromesso; Allarme per i Bronzi di Riace: basamento antisismico compromesso potrebbero andare in frantumi; Bronzi di Riace a rischio, allarme sulle basi antisismiche: Possono andare in frantumi; Tortora: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione della lista di Iorio. Allarme per i Bronzi di Riace, basamento antisismico sarebbe compromessoI Bronzi di Riace e la loro conservazione sono esposti a un rischio che potrebbe essere irrimediabile. ansa.it Bronzi di Riace a rischio: basamento antisismico compromessoI Bronzi di Riace, inestimabili capolavori dell' arte greca del V secolo a.C. custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sono al centro di un nuovo allarme per la loro conservazione ... it.blastingnews.com Reggio Calabria, allarme per i Bronzi di Riace: a rischio il basamento antisismico facebook