Alla Gamc Talk su Fontirossi nella Sala Viani

Oggi alle 17.30, nella Sala Viani, si terrà un incontro organizzato dalla Gamc dedicato alla mostra di Roberto Fontirossi. L’evento vedrà la partecipazione di pubblico e sarà incentrato sulla presentazione delle opere dell’artista. La sala sarà aperta a visitatori e appassionati interessati a conoscere più da vicino il lavoro di Fontirossi. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative promosse dall’ente culturale.

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Oggi alle 17.30 la Gamc nella Sala Viani ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla mostra di Roberto Fontirossi. Il curatore dell’esposizione e del catalogo, Massimo Bertozzi e il figlio dell’artista, Luca Fontirossi, sono i protagonisti dell’evento, gratuito, dal titolo "Non basta un’idea, come si costruisce una mostra". Bertozzi e Fontirossi faranno una sorta di bilancio con la partecipazione di tutti coloro che, nei diversi ruoli hanno contribuito alla realizzazione della mostra a partire dal Comune, che sarà presente con l’assessora alla cultura Elisabetta Matteucci. E’ il terzo evento collegato alla mostra che è stata inaugurata il 28 febbraio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Gamc . Talk su Fontirossi nella Sala Viani Notizie correlate Visite guidate e talk alla Gamc di Viareggio per la mostra su Roberto FontirossiVIAREGGIO – Si arricchisce di tre appuntamenti di approfondimento la grande mostra dedicata all’arte di Roberto Fontirossi realizzata dal Comune di... L’indagine su San Siro è un macigno nella corsa al dopo-SalaCade in un momento particolarissimo la nuova tegola giudiziaria sulla vendita di San Siro alle società di calcio da parte del Comune di Milano. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Alla Gamc . Talk su Fontirossi nella Sala Viani; Alla Gamc di Viareggio, 3° appuntamento con la grande mostra dedicata all'arte di Roberto Fontirossi; Quali giochi escono su Xbox Series X e Game Pass a maggio? Non solo Forza Horizon 6; I programmi in tv sabato 2 maggio 2026. Alla Gamc . Talk su Fontirossi nella Sala VianiOggi pomeriggio l’evento che racconta come si costruisce una mostra, presente il figlio. lanazione.it ‘Come si costruisce una mostra’: alla Gamc l’evento dedicato all’esposizione dedicata a Roberto Fontirossi https://www.luccaindiretta.it/versilia/2026/05/07/come-si-costruisce-una-mostra-alla-gamc-levento-dedicato-allesposizione-dedicata-a-roberto-fontirossi facebook