All inclusive | i capitani scendono in campo

Il progetto All inclusive mira a rendere lo sport accessibile a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità. È stato avviato con l’obiettivo di eliminare le barriere legate alla disabilità intellettiva e ai disturbi correlati, consentendo a ogni bambino di praticare lo sport che preferisce. Attraverso questa iniziativa, i capitani delle squadre partecipano attivamente, scendendo in campo per favorire un’ambiente più inclusivo.

Con il progetto All inclusive, l'inclusione nello sport diventa realtà, ogni giorno di più. Nato per permettere a tutti i bambini e le bambine di praticare lo sport che amano, il progetto aiuta ad abbattere le barriere che possono derivare dalla disabilità intellettiva e dai disturbi dello.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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