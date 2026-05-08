Alisson Juve trattativa in salita | richieste altissime e adesso spunta anche l’Inter

La trattativa tra la Juventus e il portiere Alisson Becker sta incontrando difficoltà a causa delle richieste salariali elevate avanzate dal giocatore. Mentre la Juventus cerca di trovare un accordo, l’Inter si è fatta avanti come possibile acquirente, rimanendo però in attesa di sviluppi. La situazione si complica ulteriormente, rendendo incerto il futuro del portiere tra le due squadre di calcio.

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